На фронті різко зросла кількість бойових зіткнень: Генштаб повідомив останні новини

Протягом минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Загарбники 4056 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки.

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині.

На Краматорському напрямку сьогодні вже відбито дві спроби ворога продвинутися у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі ситуація напружена. Від початку доби ворог 12 разів атакував позиції наших військ.

На Курахівському напрямку тривають три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку триває боєзіткнення біля Кринок. Ще одну атаку сьогодні наші оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.

Раніше Генштаб повідомив, що загальні бойові втрати російських окупантів на 20 травня склали 493 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1400 загарбників.

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