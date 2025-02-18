На фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії – Буданов

На фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun.

Очільник ГУР наголосив, що військова співпраця КНДР та Росії становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти.

За словами Буданова, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.

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"Ця війна мобілізувала всі військові можливості залучених країн. Лише три держави — Україна, росія та Північна Корея — набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. Майбутня північнокорейська армія буде кардинально відрізнятися від минулої", — підкреслив Кирило Буданов.

Начальник ГУР МО України акцентував, що держава-агресор росія та КНДР поглиблюють військову співпрацю в сфері технологій, науки та промисловості.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. [...] Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", — зазначив він.

Як приклад, Буданов описав зміни, яких зазнала північнокорейська ракета KN-23.

"Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1 500 метрів, але російські фахівці внесли технічні модифікації. Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою", — зауважив керівник української спецслужби, додавши, що ця ракетна зброя загрожує для безпеки Південної Кореї та Японії.

Буданов висловив сподівання, що співпраця Києва та Сеула поглибиться.

"І Україна, і Південна Корея протистоять одному й тому самому ворогу — Північній Кореї. Південна Корея має десятиліття розвідданих про Північну Корею, і ця інформація була б для нас надзвичайно цінною. Україна зараз отримує бойовий досвід на власному полі бою. Обмін цим досвідом та розвідданими був би взаємовигідним", ― наголосив начальник ГУР МО України.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до РФ близько 200 одиниць далекобійної артилерії. Ба більше, ймовірно, Пхеньян направить ще більше військ і зброї на підтримку війни Кремля проти України.

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