На фронті відбулося 59 боєзіткнень, половина з них на Авдіївському напрямку – Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 4 лютого, на фронті відбулось 59 бойових зіткнень. Також ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Росіяни активно застосовують авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито 3 атаки біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Терни на карті / Фото: Deepstatemap

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку відбито 3 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області. Там росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 5 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

Георгіївка та Новомихайлівка на карті

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

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На Запорізькому напрямку відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 30 населених пунктів, зокрема Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

Ситуація на лівому березі Херсонщини

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ.

Під ворожим артилерійським та мінометним вогнем перебували місто Херсон та населені пункти області – Токарівка, Дар’ївка, Дніпровське. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Удари у відповідь

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових асів за успішну роботу.

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