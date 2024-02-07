На фронті відбулося 92 бої: де ЗСУ відбили атаки та утримують позиції

На фронті протягом доби 6 лютого відбулося 92 бойових зіткнення. Українські війська відбили російські атаки на Лиманському, Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 7 лютого.

Ситуація на фронті

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 12 атак біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати загарбників, які надалі намагаються оточити Авдіївку. Захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще вісім атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисники відбили чотири атаки в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують позиції та відбивають штурми російських військ. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби ворог провів дві безуспішні штурмові дії.

Водночас українські війська своїми активними діями завдають противнику втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по двох ЗРК загарбників. Силами та засобами ППО України знищено одну керовану авіаракету Х-59.

Українські підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах противника.

До слова, Сили оборони підняли прапор України в селі Кринки на лівому березі Дніпра в у Херсонській області.

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