На фронті "відмінусували" ще майже 2 тисячі окупантів: дані Генштабу на 22 грудня

Всього ЗСУ знищили 774 100 солдатів армії Російської Федерації.
Станом на ранок 22 грудня 2024-го ЗСУ знищили 774 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1820 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 774100 (+1820) осіб,
- танків ‒ 9609 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19870 (+29) од,
- артилерійських систем – 21284 (+32) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,
- спеціальна техніка‒ 3662 (+0).
Нагадаємо, росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонської області, бо, зокрема, намагаються відволікти увагу ЗСУ від Покровського напрямку, розповів офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький. Але спроба штурму для російських військових виявилась невдалою.