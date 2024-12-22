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На фронті "відмінусували" ще майже 2 тисячі окупантів: дані Генштабу на 22 грудня

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На фронті "відмінусували" ще майже 2 тисячі окупантів: дані Генштабу на 22 грудня

Фото: The Bild

Всього ЗСУ знищили 774 100 солдатів армії Російської Федерації.

Станом на ранок 22 грудня 2024-го ЗСУ знищили 774 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1820 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 774100 (+1820) осіб,
  • танків ‒ 9609 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19870 (+29) од,
  • артилерійських систем – 21284 (+32) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1030 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,
  • спеціальна техніка‒ 3662 (+0).

Нагадаємо, росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонської області, бо, зокрема, намагаються відволікти увагу ЗСУ від Покровського напрямку,  розповів офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький. Але спроба штурму для російських військових виявилась невдалою.

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