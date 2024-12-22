На фронті "відмінусували" ще майже 2 тисячі окупантів: дані Генштабу на 22 грудня

Всього ЗСУ знищили 774 100 солдатів армії Російської Федерації.

Станом на ранок 22 грудня 2024-го ЗСУ знищили 774 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1820 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 774100 (+1820) осіб,

танків ‒ 9609 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 19870 (+29) од,

артилерійських систем – 21284 (+32) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1030 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),

крилаті ракети ‒ 2947 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,

спеціальна техніка‒ 3662 (+0).

Нагадаємо, росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонської області, бо, зокрема, намагаються відволікти увагу ЗСУ від Покровського напрямку, розповів офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький. Але спроба штурму для російських військових виявилась невдалою.