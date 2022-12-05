На фронті ворог застосував ударну авіацію та втратив два пункти управління – Генштаб ЗСУ

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії.

Упродовж доби 5 грудня українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника.

Про ситуацію на фронті йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.

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На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині. Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів. Серед них - Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільске, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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