На фронті встановлено антирекорд за кількістю боєзіткнень: який день був найважчим

За добу, 14 грудня, на фронті було зафіксовано антирекорд за кількістю бойових зіткнень.

Учорашня доба, 14 грудня, стала рекордною за кількістю бойових зіткнень. Вчора на фронті їх зафіксували аж 292.

Про це пише моніторинговий канал Deep State.

"Вчорашній день побив рекорди за останній час – 292 бойових зіткнення за добу. Найгарячішою стала Курщина – 57 зіткнень", – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку за вчора відбулося аж 55 бойових зіткнень. Це в 11 разів більше, ніж за період з 20.11 по 13.12.

"Далі йдуть Покровський та Курахівський, де було 52 та 50 зіткнень відповідно. Такі цифри звичні тут, тому інтенсивність на цих найважчих ділянках є сталою", – зазначає Deep State.

Також аналітики зауважують, що на Времівському відтинку зберігається тенденція до збільшень бойових зіткнень.

Тоді як на Оріхівському відтинку, де експерти розповідають, що ворог наступає на Запоріжжя, сталося 16 бойових зіткнень за весь грудень.

В розрізі відтинків за 14 днів кількість боєзіткнень є такою (дані за листопад в дужках):

Покровський — 639 (1160);

Курахівський — 629 (1366);

Времівський — 380 (425);

Курщина — 284 (248);

Лиманський — 253 (383);

Куп'янський — 128 (368);

Торецький — 96 (206);

Харківський — 73 (190);

Придніпровський — 63 (128);

Сіверський — 58 (30).

Краматорський — 51 (93);

Оріхівський — 16 (33);

У середньому за листопад — 173.5 боєзіткнень за добу, а за грудень — 196.9.

Фото: Deepstatemap

Раніше Генштаб повідомив, що у Кураховому окупанти пішли на штурм і залучають ДРГ під виглядом цивільних.

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