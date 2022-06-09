На фронті є ті, кому 2014-го було 10 років: офіцер ЗСУ закликав не передавати війну наступному поколінню

На фронті є ті, кому 2014-го було 10 років: офіцер ЗСУ закликав не передавати війну наступному поколінню

Офіцер ЗСУ записав емоційне відеозвернення в якому закликав усіх українців робити все можливе для перемоги.

Офіцер однієї з бригад ЗСУ Юрій Кочевенко записав потужне відеозвернення, в якому пояснив, чому українцям необхідно перемога просто зараз, а не замороження конфлітку.

Про це він розповів у своєму Facebook.

Кочевенко звернув увагу, що зараз на фронті є багато 18-20-річних хлопців, які у 2014 року були ще дітьми.

Офіцер розповів, що одного разу запитав у своїх підлеглих, хто з них воював у 2014-2015 роках.

"Проте один із хлопців відповів: "пане командире, так мені 18 років". Спочатку думка "дитино, що ти тут робиш?". Але ж ні, не дитина. Чоловік, який неодноразово довів свою мужність. Але сам факт, що йому тоді було 10 років… І зараз він змушений зараз іти воювати, бо ми тоді не змогли це припинити і закінчити остаточно. Виходить, що ми передали у спадок війну наступному поколінню. Я не хочу, щоб ми це передавали у спадок це далі. Я не хочу, щоб мої діти закінчували те, що я зараз не закінчив", – зазначив Кочевенко.

Він закликав усіх українців, не зважаючи на складність, втому, страх та виснаження робити все можливе для перемоги.

"Адже ми маємо закінчити цю війну остаточно, щоб Україна була вільною та наші діти росли щасливі, здорові та в безпеці. Вірте в Україну", – підсумував офіцер.