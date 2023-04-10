На фронті з'явилася ще одна гаряча точка: британська розвідка назвала місто, на яке окупанти посилили наступ

За Мар'їнку бої точаться від 2014 року, окупанти не полишають спроб захопити це місто уже 9-й рік.

За даними західної розвідки, протягом тижня Росія посилила бронетанковий наступ навколо міста Мар’їнка Донецької області, що розташоване за 20 км на південний захід від обласного центру.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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"За Мар’їнку точаться бої від 2014 року. Вона була значною мірою зруйнована артилерійськими перестрілками. Контролює під'їзди до Донецька та ключову дорогу Н15. Росія продовжує надавати пріоритетність ресурсним операціям у ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди", - сказано у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/6SKhqe02eM — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 10, 2023

Росія зосереджує наступальні дії в районі Мар’їнки

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська зосереджують наступальні дії в районі Мар’їнки, що у Донецькій області. Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ наголошують, що 7 квітня біля Мар'їнки українські військові відбили 29 наземних атак Росії із 80 загальних наземних атак.

За даними українського командування, станом на 10 квітня 2023 року російські військові не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За попередню добу ЗСУ відбили усі атаки.

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