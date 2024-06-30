На фронті з'явилося відділення "зеків-жінок: штурмували позиції ЗСУ на Донеччині - український воїн

Російські жінки-"зеки" були ліквідовані Силами оборонами під час атаки.

На фронті з'явилося відділення "зеків"-жінок. Вони штурмували позиції ЗСУ в районі Яснобродівки на Донеччині.

Про це повідомив у неділю, 30 липня, військовий 24ОШБ "Айдар".

"В напрямку Яснобродівки наші позиції штурмувало відділення зеків-жінок. Були знищені. Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон", - написав він.

Нагадаємо, раніше NYT писало, що Росія вербує ув'язнених жінок на війну в Україну. Зокрема, наприкінці травня звільнили групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. В українській розвідці це підтвердили і зауважили, що їхня кількість є незначною.

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