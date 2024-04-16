Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На фронті з'явився ще один гарячий напрямок, де росіяни стирають все: де і яка там ситуація

На фронті з'явився ще один гарячий напрямок, де росіяни стирають все: де і яка там ситуація

Російські військові / Фото: Associated Press

Ворог застосовує хвилеподібні атаки.

Новопавлівський напрямок є найгарячішим відтинком фронту. Там ворог постійно проводить штурмові дії. Найбільше атакують зараз біля Красногорівки. 

Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов в ефірі телемарафону.

"Традиційно це є найгарячішим відтинком фронту. Ворог постійно атакує, проводячи свої штурмові дії. Традиційно так само найгарячішими стають ділянки біля Красногорівки, де ворог вже не вперше намагається атакувати з півдня. Так само в бік Курахового, це Георгіївка, яка вщент знищена. Трошки південніше там на Побєду, Новомихайлівка, це так само ключові точки. Ворог намагається їх штурмувати такими хвилеподібними атаками", - розповів він.

Гарячий напрямок, за його інформацією, є Первомайське і Невельське. Там дуже важко. Противник стирає все. 

"Тактика ворога на всіх відтинках фронту, протягом всієї війни є однаковою. Це стирання населених пунктів, сіл та міст українських, взагалі зрівняння їх з землею. У них тут справжня солянка (про війська окупантів на напрямку - ред.). Починаючи від рештків кадрової армії, це мотострілецькі батальйони, є також так звані "ДНРівські" підрозділи. Заходили також танкові полки, бригади ворога проводять свої ротації", - зауважив російський добровелець.

Нагадаємо, росіяни заявили про просування в районі Часового Яру. В ISW оцінили ситуацію.

Читайте провідні новини на сьогодні:

 
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація