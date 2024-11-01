На фронті загинула бойова медикиня "Лаванда": її чоловік – третій рік у полоні

Медикиня була енергійна, здатна взяти себе в руки та служити і з гумором, і зі звитягою, коли треба.

На фронті загинула бойова медикиня 68-ї окремої єгерської бригади Анастасія Кравчук на позивний "Лаванда". Її чоловік Євгеній вже третій рік перебуває в російському полоні.

Про це повідомив військовий і поет Павло Вишебаба.

"Лаванда на щиті. Анастасія Кравчук – бойова медикиня 68-ї бригади. Якщо ви бачили кліп "Моє покоління", то бачили і її серед інших побратимів та посестер. Тому що вона одна з тих, про кого той вірш", – йдеться в дописі військового в Мережі.

Він зауважив, що чоловік медикині Євгеній – третій рік у полоні. У лютому 2024 року "Лаванда" вступила до лав ЗСУ, а саме до 68-ї бригади.

Вишебаба поділився, що познайомився із Кравчук під Покровськом. Він одразу захопився її татуюваннями, які були з гумором.

"Ми не перетинались по службі за посадами, але в той короткий період нашого знайомства я відчув у неї настрій воїна – лицарській настрій, якщо хочете. Вона була "увімкнута", енергійна, здатна взяти себе в руки та служити і з гумором, і зі звитягою, коли треба", – пригадує військовий.

Він зазначив, що медикиня не сприймала себе як жертву – а як людину, яка робить те, що потрібно, щось справді вартісне. Вона була у складних умовах, але на своєму місці.

"Один з останніх її дописів у фейсбуці підтвердив мені те враження: "Скажу так, мені 27 і я військова! Коли мені буде 57 я також буду військова! З цією роботою я повʼязую своє життя, я віддаю своє життя цій роботі!" Віддала своє життя служінню у найвищому сенсі цього слова. Честь, повага та світла памʼять Анастасії Кравчук", – резюмував Вишебаба.

Нагадаємо, на Покровському напрямку загинув один з найкращих операторів безпілотників 68-ї ОЄБр Віктор Стельмах з позивним "Саба".

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