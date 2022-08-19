На фронті загинула відома активістка з Запоріжжя: без мами залишився маленький син

У ніч на 18 серпня на фронті загинула українська активістка із Запоріжжя Юлія Чайка.

Про це повідомили на сторінці громадської організації "Демсокира" у Facebook.

"Юля була невгамовною. Юлю знали всі й Юля знала всіх. У повній відповідності до прізвища, Юля літала Запоріжжям і не було таких, хто б не обертався їй услід.

Юля була живою.

Юля постійно мала нові ідеї і працювала над ними, бо всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити. І виправляла. Доки могла.

Юля була скаженою.

Юлю не могло зупинити нічого. В принципі нічого. Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи увагу на жодні перепони. Навіть сьогодні її не зупинили – просто дали їй весь Всесвіт", – йдеться в повідомленні.

Про обставини загибелі не повідомляють. Відомо, що у жінки залишився 8-річний син.

Раніше Юлія писала у соцмережах, що найбільший виклик, який поставила перед нею війна, це розлука з сином.

Нагадаємо, що у бою з окупантами загинув один з найкращих льотчиків України.

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