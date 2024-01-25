На фронті загинули двоє дронових асів, Залужний не змовчав: усі подробиці жахливої трагедії

Український журналіст Юрій Бутусов приголомшив заявою. За його інформацією, на фронті загинули двоє українських дронових асів, яких за наказом командира направили штурмувати ворожі позиції. Через брак досвіду обидва пілоти загинули. Новина сколихнула Мережу, тому залишитись осторонь не зміг навіть Залужний.

Все про трагедію, за версією журналістів, волонтерів та реакцію українського військового командування - в ексклюзиві TSN.UA.

Що відомо про трагедію на фронті

Двох операторів дронів, яких вважали професіоналами у своєму батальйоні, просто так відправили штурмувати позиції ворога. Цю приголомшливу історію з фронту, яка трапилося буквально недавно, написав відомий український журналіст і військкор Юрій Бутусов. Він розкрив деталі, які обурили суспільство.

"Двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули у бою", - сказав Бутусов.

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Він розповів, що ціль атаки була - відбити спостережний пункт батальйону, який довелось залишити, тому що ця тимчасова позиція була зруйнована артилерією противника. Це абсолютно не відповідало обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбата це не врахувало, і замкомбата позивний "Первак" відправив дроноводів в атаку з автоматами.

В результаті заборони бійцям знищити противника та супроводжувати атаку дронами, штурмова група атакувала без підтримки, зазнала важких втрат, і завдання не було виконано.

Як сталося, що дронщиків кинули на штурм

При цьому, за словами Бутусова, двоє надважливих для всього підрозділу фахівців загинули. Журналіст вважає, що чоловіки не мали йти в лобову атаку на позиції ворога, не маючи відповідних навичок і досвіду. Ба більше, їх власні уміння, а саме пілотування дронами, є незамінними для сучасного війська.

Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. Це війна дронів - і ті командири, які не хочуть воювати дронами, а віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих є професійно непридатними, і не гідними керувати бойовими підрозділами.

На жаль, через відсутність в армії компетентних службових розслідувань, через відсутність натівської процедури After action review, випадки направлення у штурмовики операторів дронів непоодинокі і продовжуються.

Реакція Стерненка

Слова Бутусова, з посиланням на власні джерела у війську, підтвердив волонтер Сергій Стерненко. За його словами, подібна практика у ЗСУ не повсюди, але таки трапляється і з цим треба щось негайно робити.

"На жаль, я маю підтвердження цієї історії, яка викриває давно наявну системну проблему у війську", - сказав Стерненко.

Так, у нас багато крутих і адекватних командирів. Тих, які є взірцем та справжньою елітою нашого війська. Але так само чимало і некомпетентних та абсолютно байдужих до життя солдата чортів. Це не тільки про вказаний підрозділ. Таких історій багато, і вони трапляються регулярно. В якості покарання такі командири від вищого командування отримують тільки підвищення або лишаються і далі на посадах. Невдоволення Бутусова підхопила і Мережа. У коментарях під його постом користувачі зовсім не підбирають слів.

Залужний не змовчав

Багато хто закликав на трагічну історію відреагувати навіть головкома ЗСУ Залужного. Валерій Федорович під постом Бутусова у Фейсбуці залишив коментар.

Ми ж сподіваємось, що цю історію не оминуть, і у командуванні обов’язково розберуться з ситуацією. Якщо ж історія така, як про неї розповів журналіст, то вона точно має бути розслідувана, а винуватнці - покарані.

Залужний прокоментував допис Залужного

Нагадаємо, двох професійних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону нібито кинули на штурм з автоматами як піхоту, і вони загинули у бою.

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