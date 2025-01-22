На фронті загинув 68-річний командир штурмової групи ГУР, полковник Костянтин Жук

Жук загинув ще у травні 2024 року під час оборони Вовчанська, проте про його загибель повідомили лише тепер.

На фронті загинув командир штурмової групи ГУР, один із засновників київського Пласту, 68-річний полковник Костянтин Жук із позивним Нельсон.

Про це повідомили спецпідрозділ ГУР "Братство", український історик, політичний і громадський діяч Юрій Юзич і речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у Facebook.

За словами Ковальова, Жук загинув ще у травні 2024 року під час оборони Вовчанська, "але були певні причини так довго зберігати таємницю".

Костянтин Жук народився 21 травня 1955 року в місті Сміла, Черкаської області. Здобув три вищі освіти у Харкові, Одесі та Києві. Військову службу розпочав у радянській армії, дослужившись до командира окремого батальйону. У 1991 році не вагаючись присягнув на вірність Україні і активно включився в українізацію армії.

До війни Костянтин Жук був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України і одним із засновників київського Пласту.

Костянтин Жук під час роботи у Пласті. Фото Facebook / Юрій Юзич

Під час АТО Жук був командир батальйону спецпризначення "Гарпун" в складі МВС, очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ.

Костянтин Жук. Фото Facebook / Юрій Юзич

Під час оборони Києва полковник був вже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав. Проте Жук не міг сидіти склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ "Вільна Україна" при 112 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Зрештою, приєднався до лав спецпідрозділу ГУР МО "Братство".

"Не зважаючи на поважний вік, після початку великої війни долучився до батальйону ГУР МО Братство. Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. Брав участь в управлінні обороною о.Зміїний. Загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів", – розповіли у спецпідрозділ ГУР "Братство".

За словами Ковальова, Костянтин Жук попереджав про те, що буде війна з Росією, ще задовго до 2022 року і навіть до 2014 року.

"Я мабуть почув від нього це ще пластовим юнаком на таборі у 2006 році, коли Костя запитав мене, чи я піду служити в армію. Сказав, що треба ставати офіцерами, бо їх бракуватиме, коли почнеться війна з Росією", – згадує Ковальов.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув оператор ТСН Руслан Ганущак.

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