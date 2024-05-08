На фронті загинув автор найвідомішого фото Серебрянського лісу Денис Зелений

На фронті загинув офіцер секції оперативного планування батальйону “Хорив” бригади Нацгвардії "Буревій" Денис Зелений.

Про це в середу, 8 травня, повідомили в мережі кондитерських Honey, де Денис працював до того, як стати на захист України.

"Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю!", — йдеться в повідомленні закладу в Instagram.

Деталі про дату і час прощання з Героєм повідомлять згодом.

Денис Зелений. Фото Kateryna Halushka / Х

Денис був відомий через свої жартівливі відео, на якому він стояв із намальованим на картоні написом: "Ду ю спік паски?", які він знімав у кафе, в якому працював. Уже після початку війни хлопець опублікував тематичне відео з написом: "Ду ю спік паски? Єс, ай спік. Енд орк*в ту".

Денис Зелений

На війні загинув автор відео "Ду ю спік паски?" і фото Серебрянського лісу

Також Денис є автором найвідомішого фото Серебрянського лісництва, ефектно зробленого на заході сонця.

Сумнозвісний Серебрянський ліс / Фото: Національна гвардія України

Серебрянське лісництво розташоване неподалік окупованої Кремінної на Луганщині. Намагаючись його захопити, росіян майже повністю знищили ліс, залишивши лише голі залишки стовбурів.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі", 21-річний Назарій "Грінка" Гринцевич, який після звільнення з полону повернувся на фронт.

Також ми писали, що на фронті загинув відомий журналіст з Волині Олександр Машлай.

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