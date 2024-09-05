На фронті загинув командир протитанкового взводу та син відомого письменника Георгій Шовкошитний

Біля Малої Токмачки на Запоріжжі загинув командир протитанкового взводу Георгій Шовкошитний. Йому був 41 рік.

Про це повідомив батько полеглого захисника, письменник та видавець Володимир Шовкошитний – депутат першого скликання Верховної Ради, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, політичний, громадський та державний діяч, співавтор Декларації про державний суверенітет, Акту проголошення незалежності України та Конституції України.

"Якщо хтось думає, що загинути за Україну – це найстрашніше, то він/вона точно не батько, не мама, не вдова і не дитина загиблого Воїна. Першого вересня біля н.п. Мала Токмачка загинув наш молодший син, командир протитанкового взводу Георгій Шовкошитний. З першого дня повномасштабного вторгнення він пішов у ТРО, а з 22 квітня 2022 так само добровільно – в ЗСУ. Воював під Бахмутом, під Авдіївкою, на Сумщині. Загинув на Запоріжжі, як справжній Козак! Коли прощання – ще не відомо", – написав батько Володимир Шовкошитний.

Командир протитанкового взводу загинув 1 вересня під Запоріжжям / Фото: із соцмереж

Смерть полеглого героя підтвердили на сайті Гірської сільської ради на Київщині.

"З глибоким сумом повідомляємо про страшну втрату для нашої громади. На фронті загинув мешканець села Гора, справжній герой, вірний побратим, люблячий син, чоловік і батько – Шовкошитний Георгій Володимирович.

Немає слів, щоб передати весь біль цієї втрати. Ми схиляємо голови перед пам’яттю нашого Героя.

Щирі співчуття рідним і близьким Георгія. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю невимовну скорботу, а душа нашого захисника знайде вічний спокій.

Світла пам’ять і вічна слава Герою України! Його подвиг навіки залишиться в наших серцях", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, найкращий український пілот Moonfish загинув під час аварії F-16.

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