На фронті загинув наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич

У вересні 2022 року він повернувся з полону, після чого продовжив воювати за Україну.

На війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі", 21-річний Назарій "Грінка" Гринцевич, який після звільнення з полону повернувся у стрій далі захищати Батьківщину.

Про це повідомив заступник командира БрСпП "Азов" Микита Надточій.

Обставини загибелі юного героя і дату поховання поки не повідомляють.

"Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. "Грінка" — безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом — азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням", – розповідають його побратими з підрозділу "Контакт 12".

Що відомо про Назарія "Грінку" Гринцевича

Вінничанин Назарій Гринцевич приєднався до "Азову, як тільки йому виповнилося 18. "Грінка" разом з побратимами три місяці тримав оборону на "Азовсталі", де отримав поранення. У полоні був понад чотири місяці. 21 вересня 2022 року юнака разом з 215 українськими військовополоненими звільнили з російського полону.

Назарій Гринцевич у гостях youtube-каналу ВІДДУШІВДУШУ

Після звільнення знову повернувся у військо. Був командиром взводу оптичних спостерігачів у підрозділі "Контакт 12". 10 березня 2024 Назарію виповнився 21 рік.