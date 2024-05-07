На фронті загинув наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич

У вересні 2022 року він повернувся з полону, після чого продовжив воювати за Україну.
На війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі", 21-річний Назарій "Грінка" Гринцевич, який після звільнення з полону повернувся у стрій далі захищати Батьківщину.
Про це повідомив заступник командира БрСпП "Азов" Микита Надточій.
Обставини загибелі юного героя і дату поховання поки не повідомляють.
"Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. "Грінка" — безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом — азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням", – розповідають його побратими з підрозділу "Контакт 12".
Що відомо про Назарія "Грінку" Гринцевича
Вінничанин Назарій Гринцевич приєднався до "Азову, як тільки йому виповнилося 18. "Грінка" разом з побратимами три місяці тримав оборону на "Азовсталі", де отримав поранення. У полоні був понад чотири місяці. 21 вересня 2022 року юнака разом з 215 українськими військовополоненими звільнили з російського полону.
Після звільнення знову повернувся у військо. Був командиром взводу оптичних спостерігачів у підрозділі "Контакт 12". 10 березня 2024 Назарію виповнився 21 рік.
"Перший раз я потрапив туди (до Маріуполя. - Ред.) перед моїм 18-річчям, у лютому 2021 року... Усе здалося таким гарним, люди були щасливі довкола. Маріуполь прийняв мене тепло... Побачив здалеку завод "Азовсталь" і, звісно ж, не здогадувався, що саме на цьому заводі буде шматочок моєї маленької історії. Тоді ж я й поїхав на одну з баз "Азову", щоб вступити в полк", - розповів Назарій в інтерв'ю LB.ua у грудні 2022 року.
Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий український актор Євген Шумілов.
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