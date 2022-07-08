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На фронті загинув учасник реалітішоу "Екси"

На фронті загинув учасник реалітішоу "Екси"

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На фронті загинув учасник реалітішоу "Екси"

Фото: Миронівська міська рада/Facebook

У боях проти російських окупантів загинув український воїн Олександр Стрикаль.

Захисник пішов з життя 6 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 28 років.

Про це повідомила Миронівська міська рада у Facebook.

"Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років... У цей скорботний момент висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким загиблого. Низько вклоняємось подвигу Олександра", – йдеться у повідомленні.

Також представники міської ради запросили усіх мешканців долучитися до ланцюга шани, щоб провести захисника України в його останній земний шлях.

В Олександра залишилася дружина та маленька донечка. Подружжя було учасниками другого сезону реалітішоу "Екси".

Кохана бійця Світлана прокоментувала трагедію у своєму фотоблогу.

"Не знаю, що сказати. Я досі, як нежива. Саша загинув, захищаючи країну. Вічна пам'ять", – написала вона в сторіз.

Фото: Світлана Погребняк/Instagram / ©
Фото: Світлана Погребняк/Instagram

Нагадаємо, днями редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських красунь, які взяли до рук зброю. Захисниці діляться своїми думками, пережитими подіями та жартами у Мережі.

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