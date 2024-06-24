На фронті загинув відомий хореограф, який славився співпрацею з Іриною Білик та іншими зірками

Український хореограф і захисник України Антон Смецький помер.

Сумну звістку про загибель Героя повідомила представниця Корпусу Військових Капеланів ХСП Оксана Мищишин на своїй Facebook-сторінці. Про причини трагедії поки не повідомляється. У захисника залишилася дружина та дитина.

"Я казала йому, що напевно без нього перемога не настане… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі бігати і суєтитися – все, як хлопці люблять… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було – побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго пам'ятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвеєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна пам'ять герою Антону Смецькому", - зі скорботою повідомила Оксана Мищишин.

Антон Смецький

Зазначимо, Антон Смецький до повномасштабного вторгнення брав участь у постановках танцювальних номерів для українських зірок. Зокрема, Ірини Білик, а на одному з її концертів навіть виголошував свою промову зі сцени. Проте від початку війни не роздумуючи доєднався до лав ЗСУ і був сапером у 116-й окремій механізованій бригаді на Запоріжжі. На жаль, у вересні 2023 року під час виконання одного з бойових завдань захисник підірвався на міні. Тому бійцю довелося ампутувати ногу. Втім, протезування не зупинило його й Антон повернувся на фронт.

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