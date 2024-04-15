На фронті загинув відомий військовий і автор петиції про обмеження онлайн-казино

Саме він надав суспільного розголосу проблемі лудоманії серед українських військових та створив петицію на сайті президента про обмеження роботи онлайн-казино.
Увечері 15 квітня стало відомо, що на фронті загинув сержант 59-ї бригади ЗСУ Павло Петриченко, який був автором петиції щодо обмеження роботи онлайн-казино.
Про це повідомила його сестра Марина Петриченко у Facebook.
"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом", - написала вона.
Відомий український блогер та волонтер Ігор Лаченков (Лачен) заявив, що загиблий був для нього моральним авторитетом та орієнтиром.
"Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі, ще більше. Таких людей дуже мало, він загинув як воїн – на полі бою", - пише Лачен.
Павло Петриченко був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк". Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти в Сергія Притули. За декілька тижнів до повномасштабки він очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули, про що планувалось оголосити в березні 2022 року, але на заваді стала війна. Потім працював у волонтерському фонді Притули, після чого приєднався до лав ЗСУ.
Саме Петриченко надав суспільного розголосу проблемі лудоманії у ЗСУ. На сайті ОП він зареєстрував петицію про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.
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