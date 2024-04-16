На фронті загинув військовослужбовець і громадський діяч Павло Петриченко: що про нього відомо

У понеділок ввечері, 15 квітня, стало відомо, що на Донеччині загинув командир відділення БпЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка сержант та громадський діяч Павло Петриченко під час виконання бойового завдання. Військовий не дожив до свого дня народження один день – йому мало виповнитися 32 роки.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про загиблого Героя.

Павло Петриченко – громадський активіст та військовий

Павло Петриченко народився 16 квітня 1992 року. До повномасштабного вторгнення Росії Павло працював проєктним менеджером та був учасником громадських ініціатив, зокрема Євромайдану та один із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка.

Павло Петриченко / Фото: Facebook

Незадовго до 24 лютого 2022 року Павло Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули.

Після 24 лютого 2022 року Павло почав займатися волонтерською діяльність. У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а вже у квітні пішов на фронті. Військовий займався аеророзвідкою, корегуванням артилерії, особисто знищував техніку та живу силу противника, брав участь у звільненні Херсонщини, воював на Авдіївському напрямку.

Павло Петриченко / Фото: Facebook

"До ЗСУ я хотів піти ще на початку лютого. Я не хотів волонтерити, відверто кажу. Тому що в мене, по-перше, не було в цьому ніякого досвіду. По-друге, я не воював від 2014 по 2022 рік і було якесь моральне переконання, що от тепер мій час піти на війну", - розповідав в одному інтерв'ю Павло.

Павло Петриченко / Фото: Facebook

"Я навіть готувався, купив якийсь базовий набір речей. Бо розумів, що як почнеться велика мобілізація – з цим 100% будуть проблеми, тому що важко одразу одягнути багато людей. Але через те, як розвивалися події, я затримався у Києві", - розповідав військовий.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино

Павло Петриченко, незадовго до своєї смерті, 29 березня 2024 року зареєстрував петицію на сайті Офісу президента про заборону азартних ігор та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану, яка протягом кількох годин набрала понад 26 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.

"Це величезна проблема. Як я зазначаю в петиції, військові потрапляють в стресові умови, в тяжку ситуацію – війна, обстріли, бої. І телефон стає єдиною розрадою, швидким доступом до розваги, яка може викликати залежність. Я сержант, працюю зі своїм особовим складом", - говорив Петриченко.

Реакція українців на загибель Петриченка

Про загибель військового Павла Петриченка за декілька годин до офіційного оприлюднення інформації почали почали писати блогери та Telegram-канали. Однак без уточнення імені.

Громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко писав, що "у такі моменти хочеться стати атеїстом".

Військовий Євген Карась також дав зрозуміти, що це велика втрата.

"Загинути в бою за Батьківщину – найвища доблесть і честь. Ніколи не буде соромно. Навіки буде слава. Декому живому варто заздрити таким мертвим. Герби, а не бренди. БРки, а не купюри", - написав Карась.

Сергій Притула написав, що Петриченко був Воїном з великої літери!

"Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати, Паш…Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано! рускі, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде", - висловився Притула.

"Паша. Найкращий. Надійний. Хоробрий. Спочивай з миром…", - написав блогер Антон Ходза.

"Зазвичай жалко себе, коли помирають тих кого знав. А зараз себе як раз не жалко. Я завжди недооцінював твою посмішку… Мені було цінно, що ми – друзі. Бо ти сильний, розумний, ціннісний", - прокоментував Масі Наєм.

Українці також висловили свої співчуття з приводу загибелі Павла Петриченка:

- "Нехай з Богом спочиває! Вічна памʼять Герою! Помстимось!"

- "Мої співчуття. Вічна Слава Герою!"

- "Щирі співчуття. Паша був кращим".

Нагадаємо, на фронті загинув захисник України з Канади, який із тяжким пораненням 10 годин командував боєм.

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