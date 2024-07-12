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На фронті загинув заслужений артист України та відомий оперний співак Ігор Воронка

На фронті загинув заслужений артист України та відомий оперний співак Ігор Воронка

На фронті загинув заслужений артист України та відомий оперний співак Ігор Воронка

Ігор Воронка / Фото: Фото з соціальних мереж

Життя захисника обірвалося 6 липня.

Заслужений артист України, відомий оперний співак Ігор Воронка загинув на фронті.

Сумну новину у своєму Facebook повідомила дружина артиста Марина Раєвська. Життя виконавця-захисника обірвалося на полі бою 6 липня. Про це Раєвська дізналась від побратимів чоловіка.

Ігор Воронка / © Фото з соціальних мереж
Ігор Воронка / Фото: Фото з соціальних мереж

"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Я пишу це, але досі не можу в це повірити...Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях", - написала Раєвська.

Також дружина співака повідомила, що не може влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, адже це сталося на захопленій ворогом території. Тож, наразі чоловік Марини Раєвської вважається зниклим безвісти.

Допис дружини Ігоря Воронки / © Фото з соціальних мереж
Допис дружини Ігоря Воронки / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець повідомив про загибель брата на війні.

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