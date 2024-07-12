На фронті загинув заслужений артист України та відомий оперний співак Ігор Воронка

Заслужений артист України, відомий оперний співак Ігор Воронка загинув на фронті.

Сумну новину у своєму Facebook повідомила дружина артиста Марина Раєвська. Життя виконавця-захисника обірвалося на полі бою 6 липня. Про це Раєвська дізналась від побратимів чоловіка.

Ігор Воронка / Фото: Фото з соціальних мереж

"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Я пишу це, але досі не можу в це повірити...Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях", - написала Раєвська.

Також дружина співака повідомила, що не може влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, адже це сталося на захопленій ворогом території. Тож, наразі чоловік Марини Раєвської вважається зниклим безвісти.

Допис дружини Ігоря Воронки / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець повідомив про загибель брата на війні.

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