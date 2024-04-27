На фронті загинув журналіст із Києва Андрій Топчій: "Воював за Україну десять років"

Загинув захисник 20 квітня під час виконання бойового завдання.
В районі Роботиного Запорізької області під час виконання бойового завдання загинув журналіст Андрій Топчій.
Про це повідомляють на сторінці у телеграм-каналі Верховної Ради.
"У 2007 році він закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Писав статті на історичну тематику та публікував цікаві та глибокі інтерв’ю з науковцями у газеті "ФАКТИ". До цього був журналістом видання "Телеграф", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовець ЗСУ і бойовий медик стрілецького батальйону Андрій став на захист України ще 2014 році. Під час АТО він отримав звання сержанта.
Колеги пишуть: "З перервами на журналістику Андрій воював за Україну десять років. І загинув як воїн - на полі бою".
"Вечірній Київ" додає, що Андрій Топчій - із Києва. Поховають Героя 27 квітня о 14.00 на Лісовому кладовищі.
"Свій останній спочинок хоробрий воїн і талановитий журналіст знайде на Алеї Героїв серед могил захисників України, над якими майорять синьо-жовті стяги", - зазначається на сайті видання.
Нагадаємо, напередодні у Луцьку попрощалися з загиблим захисником України Олександром Ющенком з позивним "Капа", який воював на різних напрямках від 2014 року.
Читайте провідні новини на сьогодні
- Новий закон щодо мобілізації: чи заберуть житло та авто через неявку до ТЦК
- Європа стала на захист українців: які країни не будуть депортувати військовозобов'язаних
- 13-річна донька найстаршої породіллі Підвербної переїхала до нової родини: подробиці гучної історії