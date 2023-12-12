На фронті загострилася ситуація: окупанти масштабно наступають бронетехнікою 

Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні.

Два дні тому окупаційні війська розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, ворог активно застосовує авіацію, зокрема керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів.

"Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону. Вчора відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні", - написав він.

Тарнавський додав, що активний ворог і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Минулої доби українськими захисниками відбито 14 атак. Також на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки.

Водночас, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці

Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни на півдні України формують нові штурмові підрозділи з офіцерів.

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