На фронті загострюється ситуація, окупанти визначають нові рубежі для пуску ракет по Україні - Міноборони

В Міноборони розповіли, що ситуація на фронті залишається напруженою та має ознаки до подальшого загострення.
Зокрема, російські військові ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією по українських захисниках у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
Він додав, що ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих ним рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій, поповнює запаси ОВТ, боєприпасів та ПММ, а також намагається покращити своє тактичне положення.
Також, Олександр Мотузяник зазначив, що окупанти визначають нові рубежі пуску ракет по території нашої Держави. Зокрема, російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовують умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини ТОТ АР Крим.
Раніше повідомляли, західні аналітики оприлюднили п'ять сценаріїв закінчення війни в Україні. Як вважають політики західних урядів і приватних аналітиків, Москві не вдалося досягти своєї початкової мети – блискавичного удару по Києву, щоб повалити український уряд.
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