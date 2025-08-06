На фронті загинув 20-річний боєць-сирота, заповіт якого зачитував Зеленський

Юний воїн Максим Нагорний загинув на фронті

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На фронті загинув 20-річний захисник з Луцька Максим Нагорний, якого нещодавно вважали зниклим безвісти на Покровському напрямку

Про це повідомили його наречена Наталя Сюйва і сестра Іванна Карпюк.

«До останнього вірила. До останнього молилась. До останнього сподівалась, що ти живий… Що ти в полоні… Але дива не сталося. Тепер ти назавжди з нами — в серці, в пам’яті, в кожній сльозі й кожному подиху. Тепер ти — наш Герой. Тепер ти — янгол, що охороняє нас згори», — написала його сестра.

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За словами нареченої, похорон Максима відбудеться в його рідному Луцьку 11 серпня — за один день до того, як йому мав виповнитися 21 рік.

Раніше рідні юного воїна скаржилися, що не можуть забрати його тіло з моргу. Нібито в морзі вимагали проведення ДНК-експертизи, для якої потрібен родич чоловічої статі. У Максима таких нема, бо він був сиротою.

Що відомо про Максима Нагорного

20-річний Максим Нагорний народився у 12 серпня 2004 року у Луцьку.

У 4-річному віці він потрапив у дитячий будинок. Потім його всиновила названа родина, проте згодом названі батьки віддали його в інтернат. Будучи старшим, він знайшов своїх рідних — сестру і бабусю.

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Як розповіла його сестра Іванна «Суспільному», їхні батьки загинули. Вони із братом втратили зв’язок у дитинстві і відновили спілкування після початку повномасштабної війни.

«У нас було складне дитинство, — пригадує Іванна. — Мені було шість років, а Максим тільки народився і потрапив в дитбудинок. Ми загубилися на 16 років і почали спілкуватися ми, коли почалася війна. Я його запрошувала до Польщі, але він сказав, що хоче захищати Україну, це був його вибір», — зазначила Іванна.

Хлопець воював у 3 бригаді оперативного призначення Національної гвардії «Спартан».

Заповіт Максима зачитував Зеленський

Максим став відомим, коли після російського обстрілу написав заповіт, який опублікувала «Українська правда».

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Уривок із заповіту Нагорного навіть процитував президент Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 28 червня 2023 року

«Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота. Служить Україні в 14 механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Ось слова Максима: „Я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, не згадувати, викреслити з пам’яті, так само як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра?.. Відбудовувати стару систему не треба — створюймо нову й набагато кращу Україну!“ Ці слова українського солдата Нагорного заслуговують, щоб ми їх підтримали», — сказав тоді Зеленський.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 21-річний українець, якого дитиною всиновила родина з Італії