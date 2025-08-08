На фронті загинув доброволець із Британії: це був його перший бій

Британський доброволець Алан Роберт Вільямс загинув на фронті, захищаючи Україну / © Стефані Бойс-Вільямс

Реклама

Громадянин Великої Британії Алан Роберт Вільямс загинув під час свого першого завдання на фронті в Україні. Він підписав військовий контракт, бо «не міг просто сидіти й дивитися». Оскільки тіло бійця досі не забрали з фронту, його родина не може отримати компенсацію.

Про це пише Daily Mail.

35-річний колишній завгосп у школі Вільямс покинув домівку 7 травня, щоб приєднатися до боротьби з російськими військами на Харківщині. Алан підписав контракт 10 червня, а вже 2 липня родина втратила з ним зв’язок.

Реклама

Раніше чоловік втратив роботу та перебував у лікарні через психічні проблеми. Після виписки вирішив приєднатися до боротьби за Україну, оскільки, як казав, «не міг просто сидіти й дивитися». Чоловік вирішив поїхати на фронт, попри відсутність будь-якого військового досвіду та наполягання родичів залишитися вдома.

Дружина бійця 40-річна Стефані Бойс-Вільямс повідомила, що через місяць після підписання контракту він загинув внаслідок удару російського дрона. Бойові побратими повідомили Стефані, що її чоловік загинув під час приймання іноземних офіцерів — саме тоді ворог атакував дронами.

За словами джерел, на Алана та його команду було спрямовано чотири російські дрони. Один із них скинув міну за 6 м від групи поблизу села Липці. Побратими розповіли, що боєць миттєво знепритомнів, і їм довелося залишити тіло, рятуючись із засідки. 14 липня Алана офіційно визнали зниклим безвісти, оскільки тіло досі не знайдено.

Щоб офіційно визнати чоловіка загиблим, потрібно або знайти його тіло, або звернутися до українського суду через шість місяців із відповідною заявою. Це можливо лише через українську судову систему та за умови подавання документів державною мовою, тож Стефані наразі не має змоги отримати жодної компенсації.

Реклама

«Ми повністю втратили дохід Алана, це була половина всіх наших витрат. Я не можу претендувати на жодні виплати вдови, поки його офіційно не визнають загиблим. Я заробляю забагато для того, щоб отримувати допомогу як самотня особа, а ще маю двох дорослих дітей, які також враховуються, тому я взагалі нічого не можу отримати», — розповіла дружина загиблого.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії повідомили, що «надають підтримку родині британця, який зник безвісти в Україні, і перебувають у контакті з місцевою владою».

До слова, раніше на війні в Україні загинув швейцарський доброволець. Це був перший зафіксований випадок загибелі громадянина Швейцарії від початку повномасштабного вторгнення.

А під Покровськом на Донеччині загинув 19-річний доброволець із Польщі Філіп Антосяк.

Реклама

Зауважимо, напередодні стало відомо про загибель на фронті 20-річного військового-сироти з Луцька Максима Нагорного, якого вважали зниклим безвісти на Покровському напрямку. Президент України Володимир Зеленський зачитав його заповіт.