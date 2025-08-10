- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 381
- Час на прочитання
- 2 хв
На фронті загинув художник Давид Чичкан
Художнику було 39 років. За словами його побратимів, Давид був щирою людиною, яка завжди сумлінно виконувала свою роботу і не ховалася за спинами інших.
Український художник Давид Чичкан загинув на Запорізькому напрямку.
Про смерть Давида Чичкана повідомили його побратими на rescomua.
Художник отримав смертельні поранення під час відбиття штурму російської піхоти 8 серпня, а наступного дня його серце зупинилося.
«Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості», — написали побратими.
Вони розповіли, що Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі. При цьому залишався вірним власним переконанням.
«Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель — величезна втрата для нас. Давид назавжди в строю», — йдеться у повідомленні бійців.
Що відомо про Давида Чичкана
Давид Чичкан народився в 1986 році у родині художників. Він не здобув вищої мистецької освіти, а активно розвивав свою практику. Використовував мистецтво як інструмент соціальної та політичної критики. Себе він називав «рисувальником», а свою творчість присвячував підтримці робітничого класу.
Чичкан був відомим анархо-синдикалістом, який відстоював ідеї децентралізації та солідарності. Він підкреслював, що справжні анархісти мають розділяти найважчі випробування разом зі своїм народом.
Роботи Давида Чичкана представлені як в Києві — в Українському Домі, Національному художньому музеї України, так і Дніпрі — в галереї «Артсвіт».
Нагадаємо, днями стало відомо про загибель на фронті актора Юрія Феліпенка.