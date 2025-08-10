На фронті загинув художник Давид Чичкан

Давид Чичкан загинув на Запорізькому напрямку / © Українська правда

Реклама

Український художник Давид Чичкан загинув на Запорізькому напрямку.

Про смерть Давида Чичкана повідомили його побратими на rescomua.

Художник отримав смертельні поранення під час відбиття штурму російської піхоти 8 серпня, а наступного дня його серце зупинилося.

Реклама

«Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості», — написали побратими.

Вони розповіли, що Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі. При цьому залишався вірним власним переконанням.

«Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель — величезна втрата для нас. Давид назавжди в строю», — йдеться у повідомленні бійців.

Що відомо про Давида Чичкана

Давид Чичкан народився в 1986 році у родині художників. Він не здобув вищої мистецької освіти, а активно розвивав свою практику. Використовував мистецтво як інструмент соціальної та політичної критики. Себе він називав «рисувальником», а свою творчість присвячував підтримці робітничого класу.

Реклама

Чичкан був відомим анархо-синдикалістом, який відстоював ідеї децентралізації та солідарності. Він підкреслював, що справжні анархісти мають розділяти найважчі випробування разом зі своїм народом.

Роботи Давида Чичкана представлені як в Києві — в Українському Домі, Національному художньому музеї України, так і Дніпрі — в галереї «Артсвіт».

Нагадаємо, днями стало відомо про загибель на фронті актора Юрія Феліпенка.