Війна
2655
1 хв

На фронті загинув командир РДК Денис WhiteRex Капустін

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Цієї ночі на фронті загинув командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін.

Про це повідомили у пресслужбі РДК.

“На Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув наш командир – Денис «WhiteRex» Капустін”, - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, стався “приліт” FPV-дрона. В РДГ наголошують, що наразі встановлюють усі деталі події.

Загинув командир «Російського добровольчого корпусу» Денис «WhiteRex» Капустін. Фото: РДК.

Новина доповнюється
