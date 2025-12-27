- Дата публікації
-
- Війна
На фронті загинув командир РДК Денис WhiteRex Капустін
Цієї ночі на фронті загинув командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін.
Про це повідомили у пресслужбі РДК.
“На Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув наш командир – Денис «WhiteRex» Капустін”, - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, стався “приліт” FPV-дрона. В РДГ наголошують, що наразі встановлюють усі деталі події.
