Війна
989
На фронті загинув онук Левка Лук'яненка

Боронячи Україну від ворога, загинув онук Левка Лук’яненка Антон Стасів.

Наталія Магдик
Загинув онук Левка Лук’яненка Антон Стасів

На фронті загинув онук відомого українського політика та дисидента Левка Лук’яненка.

Про це повідомила журналістка Мирослава Малик на своїй сторінці у Facebook.

«Онук символа моральної стійкості й вірності українській ідеї Левка Лукʼяненка — на щиті. Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах — онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщики тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України — онук поклав за цю незалежність життя», — йдеться у повідомленні.

Спочатку Малик повідомила про загибель Захара Стасива. Але пізніше уточнила, що мова йде про його брата Антона.

"Загинув Антон. Брат Захара. Син пані Любові, доньки пані Надії. Онук Левка Лукʼяненка", - уточнила журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лук’яненко помер у віці 89 років. Все своє довге життя він боровся за незалежність України і врешті-решт досяг своєї особистої мети у 1991 році.

989
