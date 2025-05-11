На фронті загинув стендап-комік та спецпризначенець "Азову" Дмитро Скрипник (фото)

Дмитро Скрипник / © Полк "Азов"

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На Торецькому відрізку фронту 9 травня під час виконання бойового завдання загинув 27-річний Дмитро Скрипник, військовий і гуморист з Кривого Рогу. Він служив у складі бригади спеціального призначення «Азов» і став жертвою війни, яку розв’язала Росія.

Про це повідомили побратими військового на сторінці «К12» в Instagram та видання Перший Міський. Кривий Ріг.

До армії Дмитро був відомим стендап-коміком. Його гумор дарував радість глядачам на сцені, і навіть позивний, під яким він служив на фронті — «Стенд Ап» — нагадував про його попередню професію.

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Скрипник приєднався до Збройних Сил України на самому початку повномасштабної війни і став частиною батальйону «Азов». На фронті він брав участь у бойових операціях і, за словами побратимів, став одним із найкращих у своїй справі завдяки невпинному прагненню до вдосконалення.

Вони поділилися спогадами про нього як про людину, яка завжди залишалася усміхненою, сильною духом та безтурботною, попри всі труднощі війни.

«Перевівшись до нас з іншого підрозділу, „Стендап“ дуже переживав, коли щось не виходило, але завдяки невпинному прагненню до вдосконалення, він швидко став одним з кращих у своїй справі. Він ніколи не відмовлявся від поставлених задач і завжди гідно виконував навіть найважчу роботу. Незважаючи на труднощі, він завжди залишався з усмішкою на обличчі та був готовий допомогти кожному побратиму», — написали побратими.

У Дмитра Скрипника залишилися дружина та трирічна донька.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув брат Романа Ратушного.