На фронті загинув журналіст Богдан Заяць

Богдан Заяць / © Новий Чернігів

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Під час виконання бойового завдання загинув журналіст комунального телеканалу «Новий Чернігів», військовослужбовець Збройних сил України Богдан Заяць.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу на сторінці у Facebook.

Богдана Зайця вважали зниклим безвісти протягом кількох місяців, і лише нещодавно з’явилося офіційне підтвердження його загибелі. Відомо, що він загинув на Донеччині під час російського обстрілу українських позицій.

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Як розповіла директорка телеканалу «Новий Чернігів» Наталія Левочко регіональному представнику ІМІ Павлу Пущенку, Богдан приєднався до команди каналу ще у серпні 2016 року. Тоді він розпочав роботу у відділі теленовин на посаді ведучого.

«Настав той день, коли ми можемо повідомити важку новину. Так, саме можемо. Богдан загинув унаслідок ворожого удару по позиції наших оборонців 30 січня. З того часу його рідні, друзі та колеги у важкому очікуванні… Днями надійшло підтвердження», — йдеться у повідомленні телеканалу.

Богдан, якого в колективі ласкаво називали Бодя, був справжнім професіоналом — добрим, розумним і вірним своїм принципам. Під час облоги Чернігова він активно допомагав у підготовці матеріалів, а коли настав час, добровільно пішов на службу.

Повідомляється, що він ніколи не скаржився на труднощі і заборонив робити про себе матеріали після поранення.

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«Ти неймовірно любив своїх батьків. Ти ніколи не відмовляв, коли потрібна була підтримка чи допомога. Ти назавжди в наших серцях. ШАНА та ПОВАГА ТОБІ, ГЕРОЮ! , — йдеться у повідомленні.

Богдан Заєць став 108-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті 18 березня загинув військовий, випусковий редактор сайту ТСН Дмитро Бєндіков. Він служив у Третій штурмовій бригаді як оператор наземного дрона, забезпечуючи побратимів амуніцією, провізією та зв’язком.