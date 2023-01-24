На фронті залишилась лише п’ята частина найманців Пригожина: в ISW розповіли деталі

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що на фронті в Україні із 50 тисяч найманців ПВК "Вагнера" залишилась приблизно лише п'ята частина. Інші "вагнерівці" вбиті, поранені або дезертирували.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"ISW не може незалежно підтвердити ці цифри, але вони є дуже вірогідними, враховуючи модель "Вагнера" про використання зеків як гарматного м’яса в дуже виснажливих наступальних операціях", - зазначають в ISW.

Аналітики наголошують, що надмірна залежність власника ПВК Євгена Пригожина від вербування з виправних колоній все більше впливає на боєздатність його бійців.

Свєю чергою, керівниця незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова напередодні заявила, що з приблизно 50 тисяч полонених, яких завербував "Вагнер", лише десять тисяч воюють на передовій в Україні через високі втрати, здавання до полону і рівень дезертирства.

Аналітики зауважують, що модель, яку "Вагнер" використовував, утримуючи високонавчених найманців із тривалим терміном служби як керівництво та елементи типу спеціальних сил на вершині маси ненавчених ув’язнених, також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства.

"Раніше ISW повідомляв про випадки, коли родичі бійців групи "Вагнер" отримували порожні труни після того, як їм повідомляли, що їхні близькі загинули в Україні, що свідчить про те, що "Вагнеру" бракує базової адміністративної та бюрократичної інфраструктури для відстеження та представлення власних втрат, додаючи додаткової довіри даним правових організацій", - додають в Інституті.

Нагадаємо, раніше в ISW заявляли, що президент РФ Володимир Путін використав "вагнерівців" у важкий для регулярної армії час, але ніколи не збирався робити кроки назустріч Євгенію Пригожину у його бажанні отримати додатковий вплив. Щобільще - олігарх почав втрачати авторитет в очах диктатора після невдалих спроб захопити Бахмут.

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