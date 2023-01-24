Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На фронті залишилась лише п’ята частина найманців Пригожина: в ISW розповіли деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4191
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На фронті залишилась лише п’ята частина найманців Пригожина: в ISW розповіли деталі

Фото: Associated Press

Завербовано було близько 50 тис. бійців.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що на фронті в Україні із 50 тисяч найманців ПВК "Вагнера" залишилась приблизно лише п'ята частина. Інші "вагнерівці" вбиті, поранені або дезертирували.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"ISW не може незалежно підтвердити ці цифри, але вони є дуже вірогідними, враховуючи модель "Вагнера" про використання зеків як гарматного м’яса в дуже виснажливих наступальних операціях", - зазначають в ISW.

Аналітики наголошують, що надмірна залежність власника ПВК Євгена Пригожина від вербування з виправних колоній все більше впливає на боєздатність його бійців.

Свєю чергою, керівниця незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова напередодні заявила, що з приблизно 50 тисяч полонених, яких завербував "Вагнер", лише десять тисяч воюють на передовій в Україні через високі втрати, здавання до полону і рівень дезертирства.

Аналітики зауважують, що модель, яку "Вагнер" використовував, утримуючи високонавчених найманців із тривалим терміном служби як керівництво та елементи типу спеціальних сил на вершині маси ненавчених ув’язнених, також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства.

"Раніше ISW повідомляв про випадки, коли родичі бійців групи "Вагнер" отримували порожні труни після того, як їм повідомляли, що їхні близькі загинули в Україні, що свідчить про те, що "Вагнеру" бракує базової адміністративної та бюрократичної інфраструктури для відстеження та представлення власних втрат, додаючи додаткової довіри  даним правових організацій", - додають в Інституті.

Нагадаємо, раніше в ISW заявляли, що президент РФ Володимир Путін використав "вагнерівців" у важкий для регулярної армії час, але ніколи не збирався робити кроки назустріч Євгенію Пригожину у його бажанні отримати додатковий вплив. Щобільще - олігарх почав втрачати авторитет в очах диктатора після невдалих спроб захопити Бахмут.

Читайте також:

Мапа боїв на 23 січня: росіяни намагаються повністю знищити села, які звільнили ЗСУ

Мапа боїв на 23 січня: росіяни намагаються повністю знищити села, які звільнили ЗСУ
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4191
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація