На фронті збільшилась кількість напрямків, де склалася загрозлива ситуація - полковник ЗСУ

За словами полковника ЗСУ, ворог, на жаль, має перевагу на полі бою.
На східному фронті є 6 загрозливих напрямків: Курахівський, Покровський, напрямок на Часів Яр і Сіверськ, а також нещодавно додалися ще Торецький і Куп'янський напрямки.
Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов у етері телеканалу "Еспресо".
"На фронті спекотно не лише через погодні умови, а й через те, що ворог активно атакує. Атакує на східному фланзі російсько-українського фронту масштабніше і наполегливіше. Бойові сутички тривають і на півночі Харківщини", - сказав він, зауваживши, що там Сили оборони України мають успіх і мають змогу повільно, але "впевнено витісняти ворожі сили ближче до кордону".
За словами полковника ЗСУ, ворог, на жаль, має перевагу на полі бою.
"Хоча ця перевага на полі бою визначається тактичними успіхами ворожих сил і засобів, але тенденція є досить загрозливою. Якщо ще два тижні тому ми говорили про чотири основних загрозливих напрямки на сході нашої держави, то зараз їх фактично шість. Крім відомих напрямків, таких як Курахівський, Покровський, напрямок на Часів Яр і Сіверськ, ще додалися Торецький і Куп'янський напрямки. На цих напрямках ворог значно активізував свої дії з метою вийти впритул до річки Оскіл, формуючи загрозу на території Харківщини", - додав Сеоезньов.
Нагадаємо, у Мережі показали фото Торецька, де почався новий наступ РФ.
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