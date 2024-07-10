На фронті збільшилась кількість напрямків, де склалася загрозлива ситуація - полковник ЗСУ

На східному фронті є 6 загрозливих напрямків: Курахівський, Покровський, напрямок на Часів Яр і Сіверськ, а також нещодавно додалися ще Торецький і Куп'янський напрямки.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов у етері телеканалу "Еспресо".