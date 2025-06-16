Наступ РФ утворив на фронті новий напрямок: Генштаб розповів, де особливо активні росіяни

Фронт / © ТСН.ua

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На фронті з’явився новий напрямок, який отримав назву Північно-Слобожанський. Це пов’язано з активізацією російських військ у прикордонні Сумщини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, у зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття збройної агресії РФ проти України, Генштаб ЗСУ з 16 червня у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку — Північно-Слобожанському.

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«Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський», — додали у відомстві.

Нагадують, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України тричі на добу — станом на 08.00, 16.00 та 22.00.

Ситуація на Сумщині: основне

Стало відомо, що армія РФ перекидає резерви з півдня України на Сумський напрямок. Це свідчить про те, що ворог занадто швидко вичерпав свої сили та зазнав серйозних втрат.

За словами голови Червоного Хреста в Сумській області Ігоря Шаповала, російські війська просунулися приблизно на 12 миль від Сум. З його слів, “ситуація складна, але не критична”.

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Водночас заступник міського голови Сум Артем Кузнєцов заявляє, що обстріли міста не припиняються. Армія РФ застосовує балістичні ракети, крилаті бомби, безпілотники, а минулого тижня вдарили системами залпового вогню. Втім, якщо лінія фронту просунеться на відстань 10-15 км від Сум, то артилерійські системи “тероризуватимуть місто”.

Російські війська намагалися активно просуватися на Сумському напрямку, зробивши його пріоритетним разом із Покровським. Однак українські військові завдали удару в районі Тьоткіного, що в Курській області РФ, через що противник змушений був перекидати туди сили.

На тлі запеклих боїв у Сумській області увагу привернула заява президента України Володимира Зеленського про нібито звільнення села Андріївка. Однак, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), підтвердити цю інформацію наразі неможливо.

Раніше ми повідомляли про те, що на Сумщині через наступ РФ під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів. З 60 — населення виїхало повністю.

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Як зазначив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, цього тижня на Сумщині понад 400 людей евакуювали з прикордонних громад. Серед них — 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.

«Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури. Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці», — розповів Григоров.