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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
66
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"На фронті зовсім інша ситуація": бойова медикиня пояснила ставлення бійців до "перемир’я"

З росіянами не можливо вести справедливі переговори.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Військовослужбовці ЗСУ на лінії фронту не сприймають серйозно розмови про оголошене Путіним «Великоднє перемир’я».

На цьому наголосила бойова медикиня 3-го штурмового батальйону 5-ї штурмової бригади Тетяна Лісіцина в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Для мене й усіх, з ким я спілкуюсь тут, всі ці розмови про перемирʼя смішні. Ми знаходимось між життям і смертю. Звісно, що всі хочуть перемирʼя, але на фронті ми бачимо зовсім іншу ситуацію», — сказала вона.

Тетяна Лісіцина додала, що з росіянами не можливо вести справедливі переговори, оскільки вони висувають нереальні умови, зокрема про відмову від своїх територій й громадян.

«Умови повинні бути тільки українські і диктувати їх будемо тільки ми. Ніхто з нас на ті умови, які пропонуються не згоден. Будемо й далі нищити ворога і будемо стояти стільки, скільки буде потрібно», — сказала вона.

Нагадаємо, під час оголошеного президентом держави-агресорки Володимиром Путіним так званого «Великоднього перемир’я» українські воїни на Торецькому напрямку потрапили в російську засідку. Є загиблі.

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