На футбольній арені у Чернігові знайшли нерозірвану бомбу - голова ОВА

На футбольній арені у Чернігові знайшли нерозірвану бомбу - голова ОВА

На домашьному стадіоні чернігівської "Десни" виявили нерозірвану бомбу.

Снаряд ідентифікували як авіаційну бомбу ФАБ-500.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Зазначимо, що ФАБ-500 переважно використовується військово-повітряними силами РФ та важить 500 кг.

Минулими вихідними на арені відбувся футбольний матч – перший після обстрілу стадіону російськими військами.

Також минулого тижня розпочали демонтаж зруйнованої трибуни стадіону, де домашні матчі у чемпіонаті України проводить чернігівська "Десна".

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