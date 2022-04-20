На футбольній арені у Чернігові знайшли нерозірвану бомбу - голова ОВА

На домашьному стадіоні чернігівської "Десни" виявили нерозірвану бомбу.
Снаряд ідентифікували як авіаційну бомбу ФАБ-500.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Зазначимо, що ФАБ-500 переважно використовується військово-повітряними силами РФ та важить 500 кг.
Минулими вихідними на арені відбувся футбольний матч – перший після обстрілу стадіону російськими військами.
Також минулого тижня розпочали демонтаж зруйнованої трибуни стадіону, де домашні матчі у чемпіонаті України проводить чернігівська "Десна".
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