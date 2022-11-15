На G20 підготували спільний проєкт щодо засудження війни РФ проти України: ЗМІ дізналися деталі

У документі вказано, що деякі країни мають "інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій".

Згідно зі спільною заявою, підготовленою до саміту G20, який стартував 15 листопада на індонезійському острові Балі, більшість країн "Великої двадцятки" мають намір засудити війну Росії в Україні, розпочату Росією на чолі з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це йдеться у проєкті спільної заяви лідерів G20 за підсумками зустрічі, з якою ознайомилися видання Financial Times та Bloomberg.

У документі наголошується, що війна, розв'язана Росією, "завдає величезних людських страждань" і "погіршує існуючі проблеми у світовій економіці". У проєкті підсумкової заяви також вказується неприпустимість застосування чи загроза застосування ядерної зброї.

"Мирне вирішення конфліктів, зусилля щодо врегулювання криз, а також дипломатія та діалог мають життєво важливе значення. Нинішня епоха не має бути епохою війни", — йдеться в тесті документу.

Financial Times зауважує, що документ ще не підписали лідери G20. Його лише погодили делегати увечері 14 листопада.

Своєю чергою Bloomberg додає, що у проєкті наводяться компромісні формулювання, щоб заяву підписали якнайбільше учасників, а саміт не став першим в історії комюніке, який завершився без спільного. У документі пояснюється, що деякі країни мають "інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій".

"Більшість членів різко засудили війну в Україні та підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці, обмежуючи зростання, збільшуючи інфляцію, порушуючи ланцюжки поставок, посилюючи енергетичну та продовольчу нестабільність та підвищуючи ризики для фінансової стабільності", - пише Bloomberg.

Саміт G20

Одна з найважливіших зустрічей у межах G20 відбулася ще вчора - президент США Джо Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Байден та Сі говорили про відносини між країнами та важливість їхньої ролі у вирішенні глобальних проблем.

Тема війни в Україні залишається однією з ключових на зустрічі. Президент України Володимир Зеленський вже звернувся до учасників саміту G20 і заявив, що зараз настав час, коли можна закінчити руйнівну війну.

Також Зеленський у своїй промові наголосив, що зараз важливо не дати Росії перечекати та наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації.

Крім того, український лідер перелічив умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

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