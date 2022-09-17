На голому ентузіазмі, в шортах і майках: унікальна пожежна бригада рятує будинки односільчан після обстрілів

Чоловіки в одній з громад Півдня об’єднались і стали на захист домівок та господарств від вогню.

Викопали з-під завалів стару пожежну машину, відремонтували, навчилися користуватися реманентом та стали добровільної дружиною у своїй громаді і боролися з вогнем під час найзапекліших боїв, йдеться в ТСН.

Це історія неймовірної пожежної бригади, які насправді зовсім і не пожежники. Простих сільських хлопців згуртувалися, аби захистити свій дім від вогню. І здивували навіть професійних рятувальників.

В своєму звичайному довоєнному житті Сашко –зварювальник, який пишався своєю роботою, і селом в якому жив. «Село процвітало, всі займались тим, хто чим хотів», - розповідає Саша.

Коли прийшла війна, разом з односельчанами він почав робити те, чого ніколи не робив - гасити пожежі.

Бойовки пожежників в Сашка та друзів з’явилися далеко не відразу – спочатку їздили в тому, в чому і були. Село опинилося на передовій лінії і від постійних прильотів артилерії постійно палало.

Ще один Саша із бригади раніше працював у полі, відповідав за помідори, але хіба до помідорів, коли все навколо горить.

Чоловіки розповідають, як в них з’явилася справжня пожежна машина. В сусідньому селі був стареньки ЗІЛ, який після обстрілу опинився під завалом. «Трішки спрятали її, бо коли рашисти були близько, щоб вони не забрали, там був «приход» і цю машину трохи там засипало і вони відкопали, підлатали», - розказують хлопці.

Пом’ятий, але боєздатний автомобіль хлопці прихистили в себе, навчилися користуватися і тільки-но десь вогонь – відразу їхали гасити.

На одну з пожеж приїхали професійні рятувальники, а там вже були хлопці – в майках і шортах, лили воду на вогонь. «Це люди, які є одночасно і професіоналами, і непрофесіоналами. Це люди, які на голову ентузіазмі проявляють свою ініціативу, хоробрість і відвагу, допомагають наближати нашу перемогу», - кажуть в ДСНС.

Після цього пожежникам-аматорам і подарували професійну форму. Лінія фронту посунулася вперед і роботи стало менше, але тут ще не зовсім тихо.

У салоні їхнього ЗІЛа запасні бойовки – будь-хто з села завжди може приєднатися до боротьби з вогнем. Хлопці кажуть, раніше в їхній команді було більше людей, але частина дружини пішла в збройні сили. Всі разом вони вірять, росіян переможуть, село відбудують.

Голі-босі і у вогонь: в День рятувальника історія сільських хлопців, які гасять пожежі замість професіоналів

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