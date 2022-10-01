На Харківщині виявили обстріляну колону з автомобілями: є загиблі мирні мешканці

У Куп’янському районі на Харківщин виявили обстріляну колону з авто.

У автомобілях перебували мирні мешканці. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки загинуло 20 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Наразі фахівці з’ясовують деталі.

"Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", - наголосив голова області.

Нагадаємо, російські війська 30 вересня завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя, внаслідок чого загинуло 25 мирних жителів. Боєприпасом, найімовірніше, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару наземної мети.

Відразу повідомляли про 25 загиблих і 88 поранених. Станом на 1 жовтня відомо, що під час атаки росіян поранення отримали 118 мирних жителів. Вже 30 загиблих.

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