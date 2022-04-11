На Харківщині 11 квітня окупанти вбили 8 цивільних: серед загиблих – дитина

Поранено 19 людей.

Росія не припиняє обстрілів Харківщини.

Так, 11 квітня російські окупанти продовжували обстрілювати обласний центр, зокрема в районі Холодної Гори. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що декілька годин тому ворог вкотре обстріляв Салтівку та влучив у 16-поверхівку.

Унаслідок обстрілів у місті та області загинуло 8 людей. Серед них – 13-річна дитина. Поранених – 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років.

"Крім того, ми зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні. Знаходили їх в різних районах міста Харків - Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01:30 години ночі із артилерії. Рятувальники ліквідовували їх весь день, вдалося знищити понад 80 мін. Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", – йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав містян бути обережними, не підходити до об'єктів та при виявленні одразу телефонувати 101.

Крім того, голова Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що в області складним напрямком залишається Ізюмський. Втім, за його словами, окупантам не вдається утримати позиції.

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