На Харківщині агент ФСБ розвідував оборонні рубежі та базування підрозділів СБУ та Нацполіції - фото

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини. Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ. Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім "Лексус".

Для орієнтовного встановлення таких маршрутів зрадник обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць. Також він випитував "потрібну" інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з РФ.

Листування агента РФ з куратором ФСБ

Листування агента РФ з куратором ФСБ

Листування агента РФ з куратором ФСБ

Листування агента РФ з куратором ФСБ

Листування агента РФ з куратором ФСБ

Листування агента РФ з куратором ФСБ

У разі ворожих "прильотів", зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та "звітував" окупантам.

Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини.

СБУ затримала зловмисника його під час проведення дорозвідки прикордонної території Харківської області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ (МП) на Вінниччині, який заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України.

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