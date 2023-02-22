На Харківщині активізувалися ворожі ДРГ, ворог атакує на 5 напрямках: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Загарбники збільшують чисельність особового складу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 22 лютого.

Злочинні обстріли РФ

Протягом доби росіяни завдали 9 ракетних ударів, 4 з яких – по Харкову, а також 10 авіаційних ударів.

Крім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Окупанти і надалі зберігають військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Кореньок, Бояро-Лежачі, Рижівка і Басівка Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка.

В районі Бологівки (Харківська область) було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу росіян. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію РФ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки (Харківська область).

Окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут і Озарянівка.

напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут і Озарянівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар'їнки та Пречистівки. Здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів. Зокрема це – Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

та напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар'їнки та Пречистівки. Здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів. Зокрема це – Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти Херсонської області, що розташовані на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Новотягинка, Антонівка та Чорнобаївка.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Мародерство на окупованих територіях

Росіяни використовують місцеву інфраструктуру на окупованій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою власного збагачення. Так, на одній із станцій технічного обслуговування у Токмаку загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Пригожин розповів про шалені втрати "вагнерівців" за день під Бахмутом і показав на фото гору трупів своїх бойовиків.

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