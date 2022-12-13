На Харківщині артилеристи знищили позиції ворога і відтіснили його війська бличже до кордону

Так кілометр за кілометром, день за днем, українські бійці женуть росіян до своїх кордонів.

Розгром російських позицій і палкі привіти снарядами у 120-мм. Мінометники нацгвардії активно б’ють ворога на Харківщині, аби російські війська не мали змоги накопичувати важку техніку і живу силу. Днями артилеристи вдало відпрацювали по російськи опорним пунктам і блокпостам, після чого окупанти значно посунули свої позиції вглиб окупованої території, йдеться в ТСН.

Російські війська щодня гатять по населеним пунктам Харківщини, тут розбиті будинки і порожні вулиці. Дороги поблизу прикордонноі смуги з окупантами прострілюються, а навколишні села досі безлюдні. У селищі Прудянка, яке лише за кілька кілометрів від кордону з Росією, єдине, що встояло, це пам’ятник воїнам Другої світової війни

Майже три десятки селищ на Харківському напрямку досі під окупацією російських військ. Ворожі ДРГ не полишають спроб посунути українську лінію оборони, аби втримати під контролем ділянку передової на півночі області, нашій піхоті допомагають мінометники Національної гвардії.

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Олександр тримає 120-мм осколково-фугасні міни напоготові, команда знищити ворожу ціль може прийти будь-якої миті і за будь-якої погоди. Працювати влучно артилеристам допомагає бойова “пташка”. Нерідко на цьому напрямку працюють ворожі РЕБи, вони не дають дрону підлітали ближче до своїх позицій і глушать зв’язок з оператором коптера.

Вглядатися у посадки і вишукувати російську техніку, аби прицільно по ній відпрацювати - таке завдання нацгвардійців на лінії фронту. Корегує і наводить міномет боєць родом з Кіровоградщини. Повномасштабне вторгнення росіян застало Бориса за місяць до кінця несення строкової служби. “Коли ми дивились відео, де стягувалась техніка, стягується до кордону, багато, хто розумів, що щось може бути, але ніхто не вірив. Я мав піти додому через два тижні, але почалась війна і нас залишили”, - розповідає він.

“Їх стає менше там, але робота ще є. Ми їх відганяємо, все як має бути робимо”, - розповідають бійці.

Трохи старший за побратима боєць на позивний «Гал» має досвід важких боїв на Луганщині. Росіяни там не шкодували боєприпасів і танками рівняли будівлі із землею. “Не позитивне згадується, що вони там робили з людьми, з будинками і так далі. Тоді ми тримали добре, але їх було набагато більше. Танки, артилерія день - ніч безперервно. Так як і зараз у Бахмуті”, - каже він.

Через туман картинка з неба майже непроглядна, тому мінометники працюють по координатах, які щойно отримали від розвідгрупи. Про те, як влучно прикривають піхоту і нищать ворога ці мінометники, видно на відео. Аеророзвідка помітила добре укріплений пункт російських військ і встановлений блокпост. Після точного відпрацювання мінометного розрахунку 120-ми снарядами по цілям ворожі війська покинули цю територію, і спецпризначенці наразі зачищають цю територію.

Так кілометр за кілометром, день за днем, українські бійці женуть росіян до своїх кордонів.

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