На Харківщині авто наїхало на міну: загинув 25-річний хлопець, 21-річна дівчина у тяжкому стані (фото)

У Харківській області автомобіль, в якому їхали молоді люди, підірвався на російській міні. На місці трагедії загинув 25-річний водій авто, 21-річна пасажирка у тяжкому стані.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, трагедія сталась біля села Мосьпанове Чугуївського район у четвер, 7 вересня. Там автомобіль, в якому їхали хлопець та дівчина підірвався на російській вибухівці.

На місці трагедії загинув 25-річний водій автомобіля. Пасажирку, 21-річну дівчину, госпіталізували. Вона у тяжкому стані.

Місце трагедії на Харківщині / Фото: Офіс Генерального прокурора

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії розслідують слідчі.

Нагадаємо, у Норцівському лісництві у Харківській області вантажівка підірвалася на міні. Водій та пасажир отримали поранення.

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