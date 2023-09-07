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На Харківщині авто наїхало на міну: загинув 25-річний хлопець, 21-річна дівчина у тяжкому стані (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Харківщині авто наїхало на міну: загинув 25-річний хлопець, 21-річна дівчина у тяжкому стані (фото)

Місце трагедії на Харківщині / Фото: Офіс генерального прокурора

Медики рятують дівчину.

У Харківській області автомобіль, в якому їхали молоді люди, підірвався на російській міні. На місці трагедії загинув 25-річний водій авто, 21-річна пасажирка у тяжкому стані. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, трагедія сталась біля села Мосьпанове Чугуївського район у четвер, 7 вересня. Там автомобіль, в якому їхали хлопець та дівчина підірвався на російській вибухівці. 

На місці трагедії загинув 25-річний водій автомобіля. Пасажирку, 21-річну дівчину, госпіталізували. Вона у тяжкому стані. 

Місце трагедії на Харківщині / © Офіс Генерального прокурора
Місце трагедії на Харківщині / Фото: Офіс Генерального прокурора

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні. 

Обставини трагедії розслідують слідчі. 

Нагадаємо, у Норцівському лісництві у Харківській області вантажівка підірвалася на міні. Водій та пасажир отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
782
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