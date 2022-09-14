На Харківщині був не каскадний обвал оборони, а панічна втеча окупантів – військовий експерт пояснив причину

У Харківській області був не каскадний обвал оборони, а панічна втеча окупантів.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Ось ця масова втеча російських військ і є каскадним обвалом оборони. Єдине, що я говорив раніше, не хотів би застосовувати цей термін до подій, до контрнаступу в Харківській області, тому що Російська Федерація навіть тут полінувалася і не створила цієї оборони, глибоко ешелонованої, щоб вона могла каскадно обвалитися", - зазначив він.

Як у доміно: перша кісточка впала і далі все посипалося аж до кінця

Жданов пояснив, що таке каскадний обвал оборони.

"Це коли створюється кілька ліній, рубежів оборони. Пам'ятаєте, як нам наша розвідка казала, що на Херсонському напрямі російські війська створили три лінії оборони. Там наші війська, починаючи контрнаступальні дії, прорвали там першу лінію оборони, але не більше. Виходить, оборона встояла. І ми тепер намагаємось розширити плацдарм, розширити ділянку прориву, а вони намагаються його локалізувати. Так от за такої побудови оборони, якщо відбувається прорив оборони на широкому фронті і ми розвиваємо успіх у глибину оборони, війська, що біжать, відступають, добігають до кордону, не встигають розвернутися, і другий рубіж не може відкрити вогонь, тому що перед нами, перед наступальними Збройними силами України тікають російські підрозділи. І, відповідно, з ходу, не зупиняючись, з мінімальними зусиллями ми прориваємо другу лінію, третю лінію. Потім у глибині оборони повинні створюватися осередки оборони, які забезпечують стійкість усіх цих рубежів. І їхнє завдання перешкоджати просуванню військ противника в глибину. І якщо їх локалізують і пригнічують чи знищують, це є каскадний обвал оборони. Як у доміно: перша кісточка впала і далі все посипалося аж до кінця", - пояснив він.

Окупанти думали, що наступатимуть і далі, але прорахувалися

Олег Жданов пояснив, що на Харківському напрямку було трохи не так, бо ні другої, ні третьої лінії оборони, ні осередків стійкості оборони, нічого створено не було.

"На мою думку, російські війська, очевидно, розраховували, що вони далі наступатимуть, тому вони не ешелонували цю оборону в глибину, як на Херсонському напрямку. Там вони знали, що вони приїхали туди для оборони, а не для наступу, і ми про це весь час говорили, що вони ось-ось підуть у глуху оборону. Вони там почали будувати рубежі. Тут вони рубежі не будували, тож сказати, що тут був каскадний обвал оборони буде не зовсім правильно. Тут більше – хаос і паніка, панічна втеча", - додав експерт.

"Кидали техніку, сідали в машини та виїжджали…"

За словами Жданова, коли наші війська прорвали єдину лінію оборони, то далі відсутність наступних рубежів оборони, опорних пунктів оборони в глибині дала нам можливість швидко розвивати контрнаступ, швидко захоплювати територію, окуповану російськими військами, що викликало ще більшу паніку.

"Страх же біжить попереду паровоза. І, відповідно, інформація доносилася до тилових частин, тилових гарнізонів ще до того, як передові частини, що відступають із першої лінії, не добігли до міст чи місць розміщення тилових гарнізонів. Там уже знали, що оборона прорвана, що ЗСУ настає, настає дуже швидко. Що вони робили? Вони кидали техніку, сідали в машини та виїжджали. Тут, як такого, класичного каскадного обвалу оборони не сталося. Тому я розумію, що це звучить красиво, і я не виділятимусь і буду, як і всі, вживати цей термін, але ми повинні розуміти, що у класиці, це коли обвалюється глибоко ешелонована оборона. А тут у нас сталася просто панічна втеча", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, Олег Жданов розповів, в якому становищі опинилися російські війська після хаотичного відступу. Він висловив переконання, що російські окупанти після втечі з Харківської області не мають можливості повернутись, навіть якщо захочуть.

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