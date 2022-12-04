На Харківщині через терор окупантів переселяють жителів: скільки людей зголосилося переїхати і куди

Окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Харківській області, за добу постраждалих немає, але все більше місцевих заявляють про бажання тимчасово переїхати до безпечніших місць регіону.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов зранку 4 грудня.

За його даними, війська РФ запустили пізно увечері по Шевченківській громаді ракети С-300. У результаті пошкоджено вікна та дахи в 5 приватних будинках.

Після того, о 3 годині ночі, окупанти ще раз ракетами обстріляли смт. Шевченкове. Постраждалих немає.

У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру.

Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.

"Як бачимо, окупанти продовжують завдавати хаотичні удари та тероризувати мирне населення. Просимо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги! Місцева влада спільно із волонтерами у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів продовжує добровільну евакуацію жителів. На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації до більш безпечних місць Харківщини триває", - підсумував він.

Нагадаємо, в Ізюмському районі на Харківщині двоє чоловіків 59 та 44 років на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій – в результаті вибуху вони загинули на місці.

Як повідомлялося, російська армія розбомбила ракетою С-300 в селіо Клугино-Башкирівка на Харківщині житловий будинок. Внаслідок атаки ворога постраждала жінка 67 років. Її госпіталізували. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці.

Олег Синєгубов раніше заявляв, що після масового ракетного удару РФ по Україні, без світла залишилася вся Харківська область.

А 23 листопада у Харкові зупинили роботу метро та електротранспорт. На маршрути вивели додатковий транспорт.

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