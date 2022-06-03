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На Харківщині через ворожі обстріли за добу сталося 10 пожеж: горіли приватні будинки и господарчі споруди (фото)

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На Харківщині через ворожі обстріли за добу сталося 10 пожеж: горіли приватні будинки и господарчі споруди (фото)

Фото: ДСНС України

В Харківській області рятувальники за добу здійснили 31 оперативний виїзд.

Надзвичайники ліквідували 19 пожеж, більшість з них через обстріли російськими окупантами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, пожежі внаслідок ворожих обстрілів сталися у  Основ’янському районі Харкова, а також Харківському та Чугуївському районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, сільськогосподарські та складські об‘єкти, хвойний ліс.

“Внаслідок обстрілу, що трапився о 00:32 в Основ’янському районі  Харкова, горіла складська будівля з деревиною на площі 3000 “квадратів”.  Крім того, протягом доби у селі Циркуни Харківського району ворожі снаряди спричинили шість пожеж у приватних будинках.  Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 22 ворожих боєприпаси”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що Україна домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво ще 4 енергоблоків.

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