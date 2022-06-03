На Харківщині через ворожі обстріли за добу сталося 10 пожеж: горіли приватні будинки и господарчі споруди (фото)

В Харківській області рятувальники за добу здійснили 31 оперативний виїзд.
Надзвичайники ліквідували 19 пожеж, більшість з них через обстріли російськими окупантами.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, пожежі внаслідок ворожих обстрілів сталися у Основ’янському районі Харкова, а також Харківському та Чугуївському районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, сільськогосподарські та складські об‘єкти, хвойний ліс.
“Внаслідок обстрілу, що трапився о 00:32 в Основ’янському районі Харкова, горіла складська будівля з деревиною на площі 3000 “квадратів”. Крім того, протягом доби у селі Циркуни Харківського району ворожі снаряди спричинили шість пожеж у приватних будинках. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 22 ворожих боєприпаси”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що Україна домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво ще 4 енергоблоків.
Читайте також:
- Вдавала мертву, щоб не вбили окупанти: на Київщині дивом вижила 13-річна дівчина
- АЗС України скорегували ціни на автогаз: скільки тепер ним коштує заправитися
- Усіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнили - Клименко