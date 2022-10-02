На Харківщині деокуповані села залишаються відрізаними від світу, їм хоча б щось намагаються доправити човнами

На Харківщині десятки сіл лишилися відрізаними від цивілізації через зруйновані дороги та мости.

У селище Старий Салтів через греблю гуманітарну допомогу доводиться доправляти місцевий рибалкам, йдеться в ТСН.

Щоб потрапити з одного боку річки Сіверський Дінець на інший доведеться здолати долати два кілометри водного шляху човнами. Міст підірваний та пошкоджений не однією російською ракетою. На правому березі люди лишились без крамниць, аптек та амбулаторії. До найближчої крамниці чи заправки доведеться робити гак у 5 годин бездоріжжям, тож не кожна автівка навіть здолає.

Місцевий рибалка Юрій взявся рятувати ситуацію і від восьмої ранку до п’ятої вечора переправляє на своєму човні людей з одного берега на інший. А оскільки той берег річки і досі потерпає від рашистських обстрілів - доправляти до шпиталів доводиться і поранених цивільних.

Доправляють на човнах і газові балони, щоб люди могли хоча б їсти приготувати.

За окупації і цього робити не могли: на тому березі річки люди сиділи без світла та газу. Після звільнення відновилось яке-не-яке водне сполучення. З'явилась можливість періодично у відрізані населені пункти возять їжу та ліки. "Гуманітарку привозили і хліб з'явився. Щось почали возити, вже легше. Почали там гігієну привозить і мило", - розповідає місцевий Сергій.

Села по обидва береги річки вигорілі та потрощені. Коли рашисти втікали, то намагалися нищити все на своєму шляху. Більшість мешканців звідси на зиму повиїжджали, але є й ті, хто не хоче покидати домівки. Не лякає навіть відсутність газу, бо ж найбільше горе, кажуть, вже минуло - росіян звідси вигнали.

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